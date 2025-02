Inter-news.it - Highlights Serie A | Como-Napoli 2-1: Nico Paz e Diao puniscono Conte!

Leggi su Inter-news.it

, match della domenica valido per la ventiseiesima giornata diA, termina con il punteggio di 2-1. Di seguito i gol e glidella partita che si è giocata allo Stadio Sinigaglia.VITTORIA A SORPRESA – Ilsupera ilcon il punteggio di 2-1 in una sfida dai due volti. Nel primo tempo, i partenopei passano in svantaggio a causa di un retropassaggio di Amir Rrahmani che finisce clamorosamente in porta al 7?. Ilè però bravo a prendere il controllo del match, attaccando con convinzione e qualità per riportarlo subito sui giusti binari. Ciò accade, effettivamente, con la rete di GiaRaspadori al 17?. Nel prosieguo della frazione, sono gli azzurri a produrre le occasioni più pericolose, ma a mancare è il guizzo decisivo per il 2-1. Nel secondo tempo, cambia completamente l’andamento del match.