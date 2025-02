Notizie.com - Hamilton ci ripensa, clamoroso annuncio sul ritiro dalla Formula 1

Leggi su Notizie.com

Il sette volte campione iridato, già travolto dall’incredibile entusiasmo dei tifosi della ‘Rossa’, fa una promessa: fans in visibilio.cisul1 (Ansa Foto) – Notizie.comNon è nemmeno arrivato, e già è stato portato in trionfo. Del resto c’è da comprenderli, i tifosi del ‘Cavallino rampante’: è più di un anno che aspettano questo momento. Il momento in cui Sir Lewis, il pilota più vincente della storia della1 ex aequo con Michael Schumacher – per lo meno come numero di titoli iridati messi in bacheca – si sarebbe seduto a bordo della ‘Rossa’. La Ferrari. La macchina che chiunque sogna di guidare almeno una volta nella propria vita. E non importa se lo si faccia per lavoro o per diletto. Per passione o perché titolari di una delle due vetture destinate a lottare nell’èlite del mondo delle due ruote.