Hamas senza limiti, omaggiano il macellaio e umiliano gli ostaggi

Baci e abbracci agghiaccianti: agli aguzzini in mimetica a Gaza, e della folla a Beirut. Di là gliisraeliani rilasciati e umiliati da, di qua il tripudio funebre di Hezbollah. E in mezzo il disprezzo dei valori elementari dell'umanità, tra un teatrino di brutale sadismo e uno stadio in un tripudio di odio. Come non bastasse, un'ulteriore dose di disgusto versato nell'avvelenata coppa mediorientale: dueancora nelle mani disono stati costretti ad assistere dentro a un furgone alla cerimonia propagandistica di rilascio di Omer Shem Tov, Eliya Cohen e Omer Wenkert. Una criminale tortura psicologica tanto fine quanto aberrante far vedere la libertà che si ritrae come in un moderno supplizio di Tantalo, e poi il ritorno sotto scorta di miliziani incappucciati nella prigione sottoterra.