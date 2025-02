Hamas | pronti rivedere consegne ostaggi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.06 Il portavoce dia Gaza Qassem ha detto che il gruppo è pronto ad accettare la richiesta dei Paesi mediatori "su tutto ciò che riguarda la cerimonia di liberazione degli, per porre fine alla crisi e ottenere la liberazione dei detenuti palestinesi". L'apertura di, dopo che Israele ieri ha rinviato la scarcerazione di 602 detenuti palestinesi, in protesta per la spettacolarizzazione delle liberazioni die per la ritardata consegna del corpo di Shiri Bibas,morta con i figli di 9 mesi e di 4 anni.