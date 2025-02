Liberoquotidiano.it - "Ha tempo fino a metà marzo": il cantante estone che infanga l'Italia spalle al muro

Leggi su Liberoquotidiano.it

A La Volta Buona, il programma televisivo di Rai 2 condotto da Caterina Balivo, tiene ancora banco la questione Tommy Cash. Di chi si tratta? Semplice, è l'artistache porterà ai prossimi Eurovision Espresso Macchiato, una canzone che sfrutta i classici stereotipini per prendere in giro il nostro Paese. Nel suo testo troviamo di tutto: dalla mafia e l'amore per il caffè. Il brano è diventato subito virale sui social e dalle nostre parti qualcuno si è indignato chiedendo agli organizzatori della grande kermesse musicale di intervenire per "censurarlo" in qualche modo. "La risoluzione di quelle che sono le canzoni che possono andare all'Eurovision, l'accettazione dei testi delle stesse è data intorno se non al 10- ha spiegato Luca Dondoni a Caterina Balivo -. Quindi possono ancora decidere - e magari grazie a una sollevazione popolare - rispetto al testo di Tommy Cash.