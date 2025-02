Digital-news.it - Guida TV Sky e NOW 23 - 28 Febbraio: L'Arte della Gioia, Mauro Rostagno, Furiosa: A Mad Max Saga

TV SKY / NOW 23 - 28 Febbraio 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!Domenica 23 Febbraio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, va in onda KILLERS OF THE FLOWER MOON. Martin Scorsese confeziona un affresco sulla prevaricazione in nome degli "affari", nominato a 10 Oscar® 2024 e tratto dall'omonimo best-seller di David Grann. Nel cast stellare troviamo Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone (vincitrice del Golden Globe 2024 come miglior attrice drammatica), Jesse Plemons e Brendan Fraser.