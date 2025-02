Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Furiosa - A Mad Max Saga, Lunedi 24 Febbraio 2025

Lunedì 24sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301 e su SkyAction HD alle 21:45 sul canale 305, "- A Mad Max", il nuovo, attesissimo capitolo dellapost-apocalittica di George Miller. Questo prequel di "Mad Max: Fury Road" segue la giovanenel suo viaggio di sopravvivenza e vendetta dopo essere stata rapita dalla spietata banda di Dementus. Tra inseguimenti mozzafiato, battaglie tra clan e paesaggi desertici devastati, il film esplora la nascita della leggendaria guerriera destinata a diventare imperatrice. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, "Il premio", una commedia brillante diretta e interpretata da Alessandro Gassmann, con Gigi Proietti, Rocco Papaleo e Anna Foglietta.