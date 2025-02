Quotidiano.net - Guerra in Ucraina, Zelensky celebra “tre anni di resistenza e di eroismo”

Roma, 24 febbraio 2025 – Il presidente ucraino Volodymyrhato "tredi" nel terzoversario dell'invasione russa dell'. I capi di Stato e di governo dell'Unione europea sono arrivati ??a Kiev in segno di solidarietà nel contesto della frattura tra l'e il nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Le notizie in diretta "Nel terzoversario della brutale invasione russa, l'Europa è a Kiev. Siamo a Kiev oggi perché l'è Europa. In questa lotta per sopravvivere non è in gioco solo il destino dell'ma quello dell'Europa", scrive la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sui social media pubblicando il video del suo arrivo in treno a Kiev insieme al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.