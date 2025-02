Ilgiornaleditalia.it - Guerra in Ucraina decisa dagli americani negli anni '90 per assediare la Russia tramite il buco nero di Kiev ed evitarle lo sbocco sul mare, con l'aiuto della NATO

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Le esternazione di Elly Schlein che difende ancora l’invio di armi inper la pace giusta e afferma di non poter essere mai d’accordo col Presidente Trump sono di un semplicismo aprioristico stupefacente. Se Trump si dichiara per la pace in, bisogna boicottarlo perché è Trump. Se Put