Ilrestodelcarlino.it - Guerini duro: "La società mi ha dato garanzie per il futuro, altrimenti saluto"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Abbiamo fatto un pessimo primo tempo, uno dei peggiori di questo campionato, lo abbiamo riconosciuto tutti": non usa tanti giri di parole Massimo Gadda per commentare questa dolorosa sconfitta: "Nella ripresa abbiamo cercato di spingere, ma non è bastato. Mi dispiace, perché è una sconfitta senza scusanti, oggi abbiamo avuto poca convinzione e personalità. Loro erano molto più motivati di noi, in questo campionato bisogna stare molto svegli, perché torneo è molto insidioso. A livello di motivazioni siamo stati inferiori, non abbiamo vinto nessun contrasto. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, abbiamo avuto una grossa occasione con Belcastro. Se vogliamo continuare a far bene non possiamo permetterci di sbagliare. Se vogliamo parlare di playoff, dobbiamo svegliarci". Gadda cerca quindi di tenere alto il livello di concentrazione: "Dobbiamo stare sempre con le antenne dritte, non credo che qualcuno si senta appagato, i ragazzi sono tutti motivati, vogliamo finire bene questo torneo".