Gubbio una sconfitta difficile da digerire | Forse dovevamo preparare meglio la gara

È unaamara daquella incassata dalnel match di domenica contro il Legnago Salus. Perdere 0-3 contro l’ultima in classifica, per quanto il risultato sia troppo pesante per ciò che si è visto in campo, non è mai piacevole né per la squadra né per l’ambiente in generale. Mister Rubicini, che ha sostituito lo squalificato Fontana in panchina, analizza così lada un punto di vista tattico: "Sono partiti aggressivi, noi sapevamo il tipo di partita cheaffrontare, il Legnago è una squadra che fa giocar male l’avversario e ultimamente ha trovato una quadratura. Questo non vuol dire che noi non siamo stati abbastanza pronti a interpretare quel tipo di atteggiamento e trovare subito le contromosse". Inoltre, anche nel match di sabato è arrivata un’espulsione, la decima in campionato: "È una costante negativa – commenta Rubicini – che avevamo già preso in considerazione ma sicuramente dovremo rifarlo, perché non può capitare con questa frequenza: ci possono essere episodi sporadici, ma non così spesso perché condizionano lae poi diventa dura riuscire a portar via punti.