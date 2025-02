Secoloditalia.it - Gualtieri si dà i voti da solo e si auto-promuove con lode: “Mi ricandiderò”. Ma il collegio dei cittadini che ne pensa?

Con il candore di uno studente che si assegna dail voto prima della pagella, il sindaco di Roma, Roberto, ha dichiarato che il giudizio sul suo operato è “positivo”. Il lavoro? “Intenso, ma appassionante”. Valutazione finale?-promozione cone nota di merito nella materia “stima in politica”: «Mi!».tra-promozione eassoluzioneA sentire le sue parole, sembrerebbe che la Capitale stia vivendo un’epoca d’oro, tra trasporti impeccabili, strade senza buche, e un decoro urbano degno di una cartolina. Peccato che la realtà sia un’altra: quella diche ogni giorno sfidano la giungla dei marciapiedi dissestati. Delle metro che si bloccano per guasti misteriosi. Insomma, un report del traffico (e non) che scorre fluidonei rendering dei progetti futuri.