Gualtieri annuncia il bis | Non è una novità

AGI - "Mi ricandiderò non è una sorpresa. Lo avevo già detto". Cosi il sindaco di Roma Robertointervenuto a "Un giorno da Pecora" su Rai Radio 1. Parlando del suo operato,ha detto che si dà "un voto positivo. Pensavo che sarebbe stato difficile rimettere Roma sulla strada giusta, era fuori controllo. Cose che si fanno in dieci anni noi le abbiamo fatte in due o tre. Abbiamo trovato un metodo positivo, le cose si stanno muovendo. Non è bello darsi un numero ma mi do un voto positivo. Fare il sindaco di Roma è un lavoro intenso ma appassionante". Lo Stadio della Roma? "Si farà, stiamo lavorando per il 2028. Nel 2028 potro' assistere a una prima partita della Roma nel nuovo stadio". "Il Salva Milano? Penso che sia giusto intervenire sulla fattispecie di Milano evitando che passino poi norme di carattere generale.