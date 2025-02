Lettera43.it - Grok 3 ha censurato i commenti negativi di Trump e Musk

è un’intelligenza artificiale alla massima ricerca della verità, anche se questa verità a volte è in contrasto con ciò che è politicamente corretto». Con queste parole Elonaveva presentato l’innovativo modello IA della sua xAI, capace a suo avviso di battere la concorrenza. Come spiegano alcuni utenti di Reddit, però, di recente qualcosa è andato storto. Il chatbot si è infatti rifiutato di rispondere a domande scomode sullo stesso patron e sul presidente degli Stati Uniti Donaldignorando volutamente le fonti che li indicano come «diffusori di fake news e disinformazione». È la seconda volta chefinisce nella bufera per alcune risposte fornite agli utenti: in precedenza aveva suggerito la pena di morte per.Donalde Elon(Getty Images).censura isu: la risposta di xAIGià durante il weekend, diversi utenti hanno pubblicato online alcuni screenshot delle loro chat con il nuovo3.