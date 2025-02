Green Deal la Commissione Ue fa un altro passo indietro | slitta la carbon tax L’Italia festeggia

Leggi su Open.online

Laeuropea chiederà di rinviare di un anno, dal 2026 al 2027, l’entrata in vigore del Cbam, il Meccanismo di aggiustamento delio alle frontiere noto anche come «tax». La proposta di Bruxelles è contenuta in una bozza del pacchetto Omnibus, un insieme di proposte per la semplificazione normativa che sarà presentato mercoledì 26 febbraio a Bruxelles. Le novità contenute nel documento, almeno secondo una versione visionata dall’Ansa e da Politico, sono essenzialmente due. La prima riguarda la proposta di posticipare di un anno l’attivazione del meccanismo Cbam. La seconda prevede di introdurre un’esenzione dal pagamento dellatax per le aziende che introducono meno di 50 tonnellate di prodotto all’anno, pur con qualche eccezione. Accolta la richiesta del governo italianoSe confermata, la proposta dellaeuropea si muoverebbe nella direzione auspicata dal governo italiano, che è stato uno dei primi a muoversi in Europa per chiedere una revisione dellatax.