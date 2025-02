Gravissimo lutto per Carlo Cracco il triste annuncio | Sei stato la nostra guida

Leggi su Caffeinamagazine.it

Bertillo, padre del celebre chef, è scomparso all’età di 97 anni. La notizia è stata resa pubblica attraverso un necrologio sul Giornale di Venezia, in cui la famiglia ha espresso gratitudine ai medici che si sono presi cura di lui. Uomo riservato ma profondamente legato ai suoi affetti, Bertillo ha sempre sostenuto con orgoglio il percorso del figlio, comparendo solo raramente in eventi promozionali e programmi televisivi.Nel necrologio, i familiari gli hanno dedicato un messaggio commovente: “Seilaper una vita, il tuo esempio continuerà a ispirare il nostro cammino”. I funerali si terranno nella chiesa di San Nicola a Olmo di Creazzo mercoledì 26 febbraio, mentre la veglia di preghiera avrà luogo la sera precedente. Come riportato nel messaggio commemorativo, “dopo la cremazione riposerà nel cimitero di via Carpaneda”.