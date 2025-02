Leccotoday.it - Gravissimo frontale alle porte di Milano, ferita donna lecchese

Leggi su Leccotoday.it

Un violento incidente stradale ha sconvolto la mattinata di lunedì 24 febbraio lungo la Strada Provinciale 39,di Settala, nel Milanese. Intorno9.30, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, si è verificato un devastante impattotra due veicoli.