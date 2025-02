Lanazione.it - 'Gratta e vinci’ da 2 milioni d’euro, un ‘grazie’ sulla fotocopia al tabaccaio. “Ma non ho conferme”

Montecastrilli (Terni), 24 febbraio 2025 – Ladi una biglietto di une vinci con la megavincita di duedi euro e un appassionato “Grazie!“. Numero vincente: 14. E’ quanto è stato recapitato nella serata di sabato scorso alla tabaccheria-ricevitoria Passagrilli nella frazione di Casteltodino. Il tam tam tra i residenti ha fatto il resto e la voce della maxivincita si è ben presto diffusa. “Abbiamno ricevuto ladel biglietto che sembra vincente – conferma il titolare dell’esercizio commerciale, contattato nel primo pomeriggio di ieri – il fatto è che non abbiamo ancora ricevuto nessuna comunicazione ufficiale della vincita. Non abbiamo verifiche in questo senso. E’ la prima volta che ci troviamo di fronte ad una vincita di questa entità, restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali”.