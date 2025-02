Sport.quotidiano.net - Grassi non convince. Esposito fa del suo meglio

SILVESTRI 6 – Chiamato subito in causa compie due buone parate nei primi cinque minuti, poi si deve arrendere ad una beffarda deviazione. Poteva forse essere più deciso nell’uscita su Lookman in occasione del terzo gol. DE SCIGLIO 5.5 – Schierato centrale alterna buone chiusure ed altre letture meno precise, ma del resto non è la sua posizione. CACACE 5.5 – Primo tempo di grande sofferenza,nella ripresa quando porta avanti qualche interessante pallone con le sue caratteristiche galoppate. GYASI 5.5 – Sul primo gol dell’Atalanta è sfortunato nella deviazione che mette fuori causa Silvestri, ma lascia anche troppo spazio a Zappacosta. Ripresa vissuta quasi costantemente nella metà campo avversaria, ma senza incidere. SAMBIA 5.5 – Cerca subito con malizia un rigore, ma l’arbitro non ci casca.