Isaechia.it - Grande Fratello, Yulia Bruschi paparazzata col suo ex Simone dai fotografi di Chi: “Teneri atteggiamenti”

Leggi su Isaechia.it

Tra i protagonisti dell’attuale edizione delc’è stata anche, che anche oggi – fuori dalla Casa – continua a fare parlare di sé, per via del suo rapporto con Giglio, attualmente recluso nella Casa, e con il suo ex fidanzatoCosta.Proprio quest’ultimo, aveva depositato una denuncia nei confronti dell’ex fidanzata per violenza domestica, portandoa decidere di uscire dalla Casa per difendersi nelle sedi opportune. Di questa vicenda, all’interno del reality, non si è più parlato, ma nelle ultime settimane si è invece tornati a parlare del presunto riavvicinamento tra lae Costa, dopo che l’ex gieffina era statain compagnia di un ex tentatore di Temptation Island(ve ne avevamo parlato QUI).I due, infatti, sono stati avvistati più volte insieme eha anche svelato che avrebbero dormito insieme (QUI le su dichiarazioni), maha sempre negato che tra loro ci fosse un riavvicinamento, spiegando dapprima di aver incontratosolo tramite i suoi legali e poi è tornata sui suoi passi, affermando di non essersi spiegata bene.