Isaechia.it - Grande Fratello, Yulia Bruschi dopo la paparazzata col suo ex: “Non c’è stato nessun tradimento, ecco qual è la verità!”

è intervenuta sui social in seguito alle continue indiscrezioni che la vedono sempre più vicina al suo ex fidanzato Simone Costa.In queste ore infatti sono trapelati sui social alcuni scatti del settimanale Chi che mostravano la fidanzata di Luca Giglio in “teneri atteggiamenti” con Simone. Le voci di un presunto ritorno di fiamma tra i due ex fidanzati si fa sempre più insistente e proprio pochi istanti fa l’ex gieffina è intervenuta sui social precisando quanto segue:La calma è la virtù dei forti, sì! Ma a tutto c’è un limite. Stasera Non sarò in puntata ma non per voler mio. Ma per una questione di rotazione degli ex concorrenti.Riguardo agli ultimi avvenimenti: tutto ciò è frutto di una vendetta personale, completamente architettata. Alla luce di una non accettazione della fine di una relazione.