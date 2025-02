361magazine.com - Grande Fratello, tutte contro Zeudi: lei nega davanti ad una prova schiacciante

Leggi su 361magazine.com

, tuttiDi Palma: la gieffina affronta Helena e non solo. Ecco cos’è accaduto in direttaDi Palma per la prima volta in diretta ha ascoltato le dichiarazioni dei coinquilini nei suoi confronti. L’ex Miss Italia è stata accusata da gran parte della Casa di aver recitato un copione nel momento in cui si è avvicinata ad Helena Prestes: “Sarei un talento”. Dallo studio interviene l’opinionista Beatrice Luzzi dichiarando: “23 anni sono 23, non sono 36, non sono 60,ha fatto un enorme regalo ad Helena, in puntataha rivelato i sentimenti cheva per Helena, e difronte al secondo palo, Javier ha fatto un passo indietro. Helena,tra virgolette te l’ha lasciato . State alla pari tutti quanti”.Leggi anche Diretta, lunedì 24 febbraio: tanti colpi di scenaIl botta e risposta in direttaHelena replica: “Io sono stata impulsiva, tu con questi comportamenti”.