Grande Fratello tra colpi di scena e veleni | chi dirà addio alla Casa?

Una finalista, un televoto infuocato e un rap al veleno. La serata si preannuncia esplosiva! Le anticipazioni Lunedì 24 febbraio, in prima serata su Canale 5, il “” torna con una puntata che si preannuncia incandescente. Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, guiderà il pubblico tra eliminazioni, rivalità edi, mentre Rebecca Staffelli raccoglierà le reazioni social.Occhi puntati sul televoto: Chiara, Giglio, Iago, Mattia e Shaila tremano all’idea di dover abbandonare il gioco. Ma non è tutto: una votazione flash decreterà la prima finalista, che andrà a sfidare Lorenzo, già sicuro di un posto nella fase decisiva del reality.E se gli scontri non sono mai mancati, quello tra Shaila ed Helena ha ormai superato il limite: la showgirl napoletana ha persino scritto un rap per attaccare la modella brasiliana.