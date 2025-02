Superguidatv.it - Grande Fratello, Stefania Orlando e Iago solo amici? La rivelazione della conduttrice | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

al? Lae l’attore sono molto complici all’internocasa, ma tra i due non sembrano esserci i presupposti per qualcosa di più. Come mai?: il loro rapporto nella casaDopo una cena a due,parlano del loro rapporto nella casa con lache precisa: “abbiamo un’intesa mentale“. L’attore de Il Segreto sottolinea: “mi spiace deludervi, ma è bello questo rapporto che abbiamo“. Dallo studio Alfonso Signorini stuzzica la “coppia”, ma laspegne ogni possibilità “se avessi avuto intenzione, avrei fatto qualche passo in avanti, ci avrei provato“.Laviene poi chiamata in confessionale dove racconta: “non mi sento libera di iniziare un nuovo rapporto, mi sento ancora legata al mio ex marito seppur in modo diverso.