Grande Fratello, stasera in diretta la prima finalista: le news

Iltorna, lunedì 24 febbraio, con una nuova puntata ininserata su Canale5. Nuovo appuntamento con il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.Televoto flash eQuesta sera l’importante verdetto del televoto, che decreterà chi dovrà abbandonare la casa tra Chiara, Giglio, Iago, Mattia e Shaila. Nel corso della punta verrà nominata, attraverso un televoto flash, lache si aggiungerà a Lorenzo, eletto primodue settimane fa.I dissapori tra Shaila ed Helena sono palesi fin dalle prime settimane di convivenza e non si sono mai appianati. La showgirl napoletana ha scritto una canzone rap per denigrare la modella brasiliana.