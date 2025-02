Bubinoblog - GRANDE FRATELLO: SIGNORINI PROCLAMA LA PRIMA FINALISTA TRA DISSAPORI E SORPRESE

Lunedì 24 febbraio, inserata su Canale 5, nuovo appuntamento con “”, il reality show condotto da Alfonso.Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Questa sera l’importante verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Chiara, Giglio, Iago, Mattia e Shaila?Nel corso della punta verrà nominata, attraverso un televoto flash, lache si aggiungerà a Lorenzo, eletto primodue settimane fa.Itra Shaila ed Helena sono palesi fin dalle prime settimane di convivenza e non si sono mai appianati. La showgirl napoletana ha scritto una canzone rap per denigrare la modella brasiliana.Una dolce sorpresa per Tommaso che potrà rivedere, in collegamento da Siena, l’amata nonna Alba.