Tvzap.it - “Grande Fratello”, l’annuncio della Panicucci sulla concorrente: in arrivo una sorpresa per lei stasera

News tv. “”,– Come ormai succede da tempo, a Mattino Cinque Federicasvela delle croccanti anticipazioninuova puntata in diretta del. Uno degli spoiler ha per protagonista Maria Teresa Ruta, che a quanto pare incontrerà una persona speciale che potrebbe dare una svolta alla sua esperienza nella Casa. ( dopo le foto)Leggi anche: “”, chi sarà il secondo finalista: le previsioniLeggi anche: “”, Iago e Stefania beccati così nella notte: cos’è successo“”,: inunaper leiNaturalmente Maria Teresa Ruta non sa ancora nulla: è unaa cui il pubblico assisterà questa sera, lunedì 24 febbraio 2025.