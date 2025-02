Tvzap.it - “Grande Fratello”, Javier è arrivato al limite e sbotta contro il coinquilino

News TV. Dentro la casa della tensione continua a salire. Dopo oltre cinque mesi di convivenza forzata, i concorrenti si trovano ormai allo stremo delle forze e i segnali di cedimento sono sempre più evidenti. Nelle ultime ore, a far discutere è stato nuovamenteMartinez, che ha mostrato un lato inedito del suo carattere, sorprendendo pubblico e coinquilini.Leggi anche: “”, l’annuncio della Panicucci sulla concorrente: in arrivo una sorpresa per lei staseraLeggi anche: “”, il pubblico attacca Shaila e Chiara: le frasi chocMartinez èalIl pallavolista argentino, noto per il suo temperamento pacato e riflessivo, ha sempre cercato di evitare gli scontri diretti e le polemiche inutili. Tuttavia, nell’ultima serata, qualcosa è cambiato.