Tvzap.it - “Grande Fratello”, gesto choc contro Helena Prestes: fan furiosi

News tv. "", il: finisce malissimo – Tra i protagonisti di quest'edizione 2024/2025 del "" senz'altro, modella e influencer brasiliana, che si è ritrovata spesso protagonista di discussioni e situazioni all'interno della Casa. Senza di lei, a detta dei fan, il reality show sarebbe stato di gran lunga più noioso. Laeffettivamente si è distinta per il suo carattere, per la sua forte personalità. E il pubblico le ha fatto sentire tutto il suo affetto, specie quando la giovane è stata vittima di episodi spiacevoli. Uno è avvenuto proprio nelle scorse ore e qualcuno sui social ha parlato addirittura di "bullismo". "", il: finisce malissimoLa permanenza dinella Casa più spiata di Italia è stata caratterizzata anche da violenti litigi con altri concorrenti, come dicevamo.