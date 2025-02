Tvzap.it - “Grande fratello” chi sarà l’eliminato di stasera: i sondaggi parlano chiaro

News tv. “” chidi: il risultato dei. Mancano poche ore ad una nuova puntata del reality show di Canale 5 e i social sono in fermento per cercare di prevedere chi dovrà uscire definitivamente dalla Casa. Imettono in piedi un quadro abbastanzasu quale tra i concorrenti sia il più apprezzato e chi invece abbia perso il favore del pubblico. Tuttavia, alcune dinamiche impreviste (e riguardanti i temuti fandom dei gieffini) potrebbero rimescolare le carte in gioco ribaltando l’esito più atteso. Vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo. (.)Leggi anche: “”, chiil secondo finalista: le previsioniLeggi anche: “”, Iago e Stefania beccati così nella notte: cos’è successo“”, anticipazioni sulla puntata diNell’ultima puntata del “”, dopo l’eliminazione di Alfonso D’Apice, a finire in nomination sono stati Chiara Cainelli, Mattia Fumagalli, Shaila Gatta, Iago Garcia e Luca Giglio.