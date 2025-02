Isaechia.it - Grande Fratello, c’e? maretta tra le Non e? la Rai? Il like che sembra togliere ogni dubbio

Leggi su Isaechia.it

Le voci sui presunti attriti tra Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi, ex volti di Non E’ La, diventano sempre più insistenti.A settembre Pamela, Ilaria ed Eleonora avevano varcato insieme la Porta Rossa delpartecipando al reality show come unico concorrente. Poco dopo, nel corso della decima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini, Eleonora aveva annunciato il suo ritiro per motivi personali. La notizia aveva profondamente scosso Ilaria e Pamela che, successivamente, hanno iniziato a gareggiare singolarmente. Da quel momento le due donne sono spesso state al centro di discussioni, come nel caso della faida con Maria Monsé, che ha partecipato insieme alla figlia Perla Maria.Dinanzi agli attacchi degli altri concorrenti nei confronti di Ilaria e Pamela, però, Eleonora – sempre presente in studio – non ha mai preso una posizione netta in difesa delle sue amiche.