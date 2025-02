Vanityfair.it - Gracie Abrams, 5 cose da sapere sulla cantante del momento (in concerto a Milano il 25 febbraio)

Leggi su Vanityfair.it

Vademecum su un’artista in ascesa che ama le poesie ed è amica di Taylor Swift., classe 1999, è una rappresentante della Gen Z che ha dimostrato non soltanto talento, ma anche di aver molto da dire e condividere: dal rapporto con Paul Mescal alla passione per la poesia