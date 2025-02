Sport.quotidiano.net - Gorgone: "Potevamo gestire meglio la gara"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sul sintetico del "Sivori" di Sestri Levante la Lucchese ha conquistato un bel pareggio, nonostante una direzione dimediocre o, perdire, pessima da parte del siciliano Madonia che ha lasciato correre tutta una serie di falli ai danni dei rossoneri, ma che ha trovato il modo di ammonire, prima e allontanare, poi,che si era lamentato per un intervento falloso ai danni di Visconti, non rilevato. Di calcio se ne è visto poco, per non dire quasi nulla. Ecco perché un giocatore tecnicamente bravo come Saporiti è stato costantemente attaccato in modo falloso. Comunque sia la Lucchese ha portato a casa un pari che le ha permesso di scavalcare in classifica il Perugia e di tenere sotto tiro il Carpi, prossimo avversario dei rossoneri, sabato, al "Porta Elisa". Da sottolineare che la squadra diha conquistato undici punti nelle ultime sei giornate: pari a Rimini; vittorie con Ascoli, Milan Futuro e Perugia; sconfitta, in casa, con la Pianese e pari ieri, a Sestri Levante.