Golf Pga Tour | Brian Campbell vince il Mexico Open 2025 Molinari e Manassero nelle retrovie

ha vinto il, torneo del Pgaandato in scena sul percorso messicano del Vidanta Vallarta (par 71). Il 31enne californiano ha battuto alla seconda buca di playoff il 20enne sudafricano Aldrich Potgieter, dopo che entrambi i giocatori avevano chiuso i quattro giri regolamentari con un totale di -20. Bella storia quella dello statunitense, alla prima vittoria da professionista dopo aver passato ben otto anni a “faticare” sul Korn Ferry, il circuito cadetto del Pga. Per lui adesso arriva un successo che cambia la vita, oltre a un primo premio da 1.260.000 dollari su un montepremi totale del torneo da sette milioni. Ben diversa la storia di Potgieter, classe 2004 già vittorioso sul Korn Ferrye con alle spalle una brillantissima carriera da dilettante culminata con la vittoria del The Amateur Championship a 17 anni, come secondo più giovane di sempre a riuscire nell’ultracentenaria storia del torneo.