Golf, Brian Campbell si impone nel Mexico Open. Francesco Molinari e Matteo Manassero nelle retrovie

Dopo 4 giorni di grandea Vallarta, in Messico, trionfa. Non sono bastate le 72 buche canoniche per eleggere il miglior giocatore del. Ad andare al playoff, insieme a, è stato il sudafricano Aldrich Potgieter, anche lui in grande spolvero questa settimana.Arrivati a -20 a pari merito dopo la quarta giornata, i due professionisti si sono affrontati sulla 18 del percorso messicano e lì,, non ha lasciato scampo al rivale. È bastata una sola buca di spareggio (birdie dello statunitense contro il par dell’africano) per chiudere i conti.Per, californiano di 31 anni, si tratta del primo titolo sul circuito maggiore. Diventato professionista nel 2015, non ha mai dato grandi segni di attivitá ma questo week end ha dimostrato un gioco solido sia da tee a green che sul putter.