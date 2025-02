Movieplayer.it - Going Underground, intervista alla regista Lisa Bosi: “I Gaznevada? Sono stati luce e ombra”

Il documentario racconta la parabola degli "invincibili guardiani della libertà del mondo", il più importante gruppo italiano punk e new wave degli anni Settanta e Ottanta. In sala il 24, 25 e 26 febbraio con Wanted Cinema. Bologna, anni Settanta. Quando per acquistare un vinile di un gruppo che non si conosceva bisognava scrutare più e più volte la copertina. Gli anni del movimento del Settantasette, dei Ramones e dei fumetti di Andrea Pazienza. Gli anni dei. La band, il cui nome è ispirato a un racconto di Raymond Chandler, che ora è al centro di un documentario diretto da, in sala il 24, 25 e 26 febbraio con Wanted Cinema. Un viaggio in cinque vite Il più importante gruppo italiano punk e new wave, qui nella sua formazione originale, ripercorre un .