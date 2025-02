Universalmovies.it - Gods and Monsters | Aggiornamenti su Film e Serie tv DC

Leggi su Universalmovies.it

Il nuovo corso DC Studios nel gennaio 2023 ha annunciato l’avvio diand, franchise condiviso legato al maestoso universo DC. Due anni dopo a che punto siamo?I due co-CEO di DC Studios “Peter Safran” e “James Gunn” hanno parlato con Deadline della situazioneanda due anni dal suo annuncio, offrendo nel contempointeressanti sui progetti in via di sviluppo tra cinema e televisione.Partiamo dal grado di programmazione messa a punto da Gunn e Safran. Beh, i due co-CEO hanno confermato che il programma resta quello di rilasciare dueDC live-action e uno animato all’anno, puntando tra l’altro a duelive-action e due animate per Max all’anno.Sulla scelta di riavviare l’intero corso DC Universe, i due direttori hanno offerto la loro visione della situazione prima del loro avvento, e quella che si apprestano ad apportare nel futuro.