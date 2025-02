Gli X-Men arriveranno nel MCU prima di quanto si pensi secondo Brad Winderbaum

Leggi su Cinefilos.it

Gli X-Mennel MCUdisiDa quando la Walt Disney Company ha acquisito la 21st Century Fox nel 2019, il pubblico ha speculato su quando il franchise X-Men si sarebbe fuso con l’universo cinematografico Marvel. Da allora, ci sono stati alcuni importanti aggiornamenti. Kamala Khan/Ms. Marvel è stata confermata come mutante in Ms. Marvel. Patrick Stewart ha ripreso il ruolo del Professor X/Charles Xavier in Doctor Strange nel multiverso della follia. X-Men ’97 ha riportato i mutanti alla Marvel sul piccolo schermo. Deadpool si è ufficialmente unito all’MCU insieme a un’incarnazione di Wolverine interpretato da Hugh Jackman in Deadpool & Wolverine in una storia multiversale.Tuttavia, sembra che non ci sia alcuna apparizione confermata della tanto amata squadra nel MCU vero e proprio.