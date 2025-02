Gli uomini di Zelensky non hanno nascosto 6 milioni di dollari per acquistare una villa in Francia

Leggi su Open.online

Il 22 febbraio 2025, Elon Musk condivide un post in cui l’amministrazione diviene accusata di corruzione e di aver sottratto denaro destinato alla difesa dell’Ucraina dall’invasione russa, utilizzandolo perbeni di lusso. Secondo la narrazione diffusa, la Polizia francese avrebbe scoperto che, in un caso di corruzione del 2024, l’Ucraina avrebbe dichiarato una frode di 40di, omettendo però altri 6(per un totale di 46) poi utilizzati per l’acquisto di unain, una cantina vinicola e 27 appezzamenti di terreno. Si tratta di una ricostruzione del tutto fuorviante, che non riporta il reale protagonista della vicenda.Per chi ha frettaIl post condiviso da Musk è di un utente che ha unito forzatamente due episodi diversi di corruzione, senza riportare le vere storie.