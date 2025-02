Triesteprima.it - Gli spaccano una bottiglia in testa, giovane soccorso

TRIESTE - Luci blu in via Castaldi, di fianco a piazza Garibaldi, dove stasera intorno alle 20 si è prodotta un'aggressione ai danni di un ragazzo di circa 15 anni. A una prima ricostruzione la vittima, in evidente stato di alterazione, avrebbe sferrato un calcio contro una Nissan bianca.