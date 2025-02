Lettera43.it - Gli scenari post voto in Germania tra Große Koalition e governo Kenya

Prima di guidare laKonrad Adenauer è stato sindaco di Colonia; Willy Brandt borgomastro di Berlino, Helmut Kohl governatore in Renania Palatinato, Gerhard Schröder governatore in Bassa Sassonia, Angela Merkel ministra dell’Ambiente, Olaf Scholz delle Finanze. Tutti i cancellieri tedeschi hanno avuto esperienze esecutive a livello locale, regionale o nazionale prima di entrare al Kanzleramt. Friedrich Merz, leader della Cdu vincitrice alle elezioni del 23 febbraio, sarà il primo cancelliere tedesco senza alcuna esperienza nell’amministrazione politica. Zero, Null, tabula rasa. Dal 2021 è alla testa del partito cristianodemocratico, prima è stato al massimo al vertice della filiale tedesca di BlackRock, alla presidenza del consiglio di sorveglianza della società d’investimento più potente del mondo.