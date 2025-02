Dayitalianews.com - Gli ritirano la patente 2 volte nella stessa sera, prima a Pescara e dopo poche ore a Senigallia sempre ubriaco

Quando i carabinieri gli hanno intimato l’alt, mostrava evidenti segni di alterazione dovuti all’assunzione di alcol, nonostante si fosse messo comunque alla guida. Durante i controlli, però, è emerso un dettaglio sorprendente: era già stato fermato per lo stesso motivo appena il giorno. A fare la scoperta sono stati i militari dell’aliquota radiomobile della Compagnia di, impegnati in un servizio di controllo del territorio. L’uomo è stato bloccato mentre percorreva in auto le strade nei pressi della stazione ferroviaria della città.Alla guida del veicolo è stato identificato un 35enne residenteprovincia di. Sottoposto all’alcol test, il suo tasso alcolemico è risultato tresuperiore al limite consentito dalla legge. Quando gli è stato chiesto di esibire la, l’uomo ha ammesso di essere già stato sanzionato per lainfrazione la notte precedente dai carabinieri di