Gli otto palloni toccati da Lukaku sono un segnale inquietante

La verità di ConteDopo Como-Napoli 2-1, nella conferenza stampa post-gara, Antonio Conte si è assunto la responsabilità della sconfitta. Com’è giusto che sia. Allo stesso tempo, però, ha anche slineato che il suo Napoli ha perso la partita dell’intensità, della fame. Ecco, questa è una lettura del tutto centrata, profondamente vera. Perché il Napoli visto a Como, dal punto di vista tattico, non ha demeritato. Nel senso che il piano partita preparato da Conte si è rivelato giusto, corretto, fin quando però i suoi giocatori hanno avuto la forza di applicarlo. Poi, però, quel fuoco è come se si fosse spento.Attenzione: non stiamo dicendo che Conte non abbia colpe e che la sconfitta contro il Como è dovuta solo alla stanchezza/negligenza dei giocatori. L’allenatore di una squadra di calcio, infatti, è responsabile anche della tenuta fisica/psicologica dei suoi uomini.