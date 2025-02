Gqitalia.it - Gli orologi con quadrante blu stanno vivendo il loro momento d’oro

Glibluil(anzi, d’acciaio spazzolato). E non è un caso se è diventato il colore che ogni uomo di stile vuole al polso. Se pensi che il blu sia una novità, ti sbagli di grosso. Questo colore ha una lunga storia nell’orologeria, ma è negli ultimi anni che ha guadagnato terreno, diventando la scelta perfetta per chi vuole distinguersi senza esagerare. Il blu è elegante, versatile e - diciamolo - un po’ meno impegnativo del nero. Vuoi un esempio? Pensa al Nautilus di Patek Philippe, con il suo blu che sembra rubato direttamente a un tramonto sul mare. Oppure al nuovissimo Vacheron Constantin 222: ilsembra un invito a un’estate senza fine. Ma non serve scomodare le icone. Anche brand più accessibili, come Tissot o Longines, propongono modelli che puntano tutto su questa tonalità.