Gli Oasis ritornano in vetta alle classifiche con Whatever dopo 31 anni

Gliconraggiungono il primo posto della classifica, a distanza di 31dalla pubblicazione del singolo nel Natale 1994.Il brano rilasciato come singolo 18 mesil’album di debutto Definitely Maybe, è stato ristampato lo scorso venerdì (21 febbraio) in vinile splatter rosa e blu con il lato B audio rimasterizzato di (It’s Good) To Be Free. All’epoca il brano non aveva raggiunto la numero uno, essendo insediato da Stay Another Day degli East 17 e la super hit di Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You. Il singolo è attualmente in lotta con Not Like Us di Kendrick Lamar al secondo posto della classifica del Regno Unito ed a sole 500 unità da Pink Pony Club di Chappell Roan alla #3.Gliinalla chart UK conParlando del video del brano con Alan Carr, Noel Gallagher ha spiegato di aver trascorso una grande serata fuori prima delle riprese.