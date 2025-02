“Gli Incontri di Valore”, la rassegna letteraria festeggia il 100esimo ospite

Leggi su Ildenaro.it

Un traguardo importante. Ospitare 100 autori con i loro libri, in 100 diverse presentazioni in circa tre anni è un qualcosa decisamente importante, e forse mai accaduto sino ad ora in Italia, considerando l’arco temporale così breve. E’ il traguardo toccato dalla“Glidi”, fondata e diretta dal manager Nicola Ruocco, che mosso unicamente da uno spirito di passione e servizio verso il territorio, ha creato in Pompei la splendida kermesse che ormai ha raggiunto un livello di qualità, di organizzazione, di reputazione, e di notorietà particolarmente alto. L’appuntamento con l’n.100 non poteva che essere intanto di forte prestigio. Ad accomodarsi nel salotto di Ruocco, presso la fine struttura del Hotel Habita79 in Pompei, è stata infatti una delle firme di maggior successo nell’intero panorama editoriale italiano.