Ferraratoday.it - Gli esperti Nasa dello Huston Space Center a Ferrara. E partono i mini-razzi

Leggi su Ferraratoday.it

La Smiling International School ofè stata scelta tra il ristretto cerchio di istituti al mondo per sviluppare il progetto educativo ‘Moonshot’, in collaborazione con lo Houston, per approfondire il mondo delle esplorazioni spaziali.Iscriviti al canale WhatsApp di.