Gli esami in farmacia sono davvero attendibili? L’incredibile scoperta di Milena Gabanell

L’ultima inchiesta dii nella sua Data Room del Corriere della Sera è dedicata agliche si svolgono in. Queste ultime, infatti, promettono di eseguirenon invasivi che fanno risparmiare tempo senza le lunghe attese lontano da casa con la stessa qualità dei risultati di un laboratorio. Tale affermazione, però, ha fatto sorgere qualche sospetto alla giornalista che, insieme a Simona Ravizza, ha voluto vederci chiaro. Pernon invasivi si intende nessun ago in vena: le analisieseguite pungendo il polpastrello di un dito da cui viene prelevata una goccia di sangue, poi depositata su una striscia o un dischetto reattivo che viene inserito in uno strumento diagnostico. L’esito è immediato. Come si legge in molti siti e ormai anche in molte locandine poste proprio fuori dalle farmacie dei nostri paesi e delle nostre città, parliamo delle analisi per misurare i valori di colesterolo, trigliceridi, glicemia, emoglobina glicata, potassio, transaminasi, creatinina, Proteina C-Reattiva, PT/INR (tempo di protrombina) e persino i 18 parametri dell’emocromo.