Notizie.com - Gli Emirati Arabi pronti ad investire 40 miliardi: quali sono le aziende italiane coinvolte negli accordi

Leggi su Notizie.com

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato in queste ore investimenti da parte degliUniti in Italia per 40di dollari.Gliad40le(ANSA FOTO) – Notizie.comIn totalestate firmate 40 intese sia a livello governativo, incluso un accordo a ulteriore rilancio della cooperazione nel settore della difesa, sia nel settore privato. L’annuncio è avvenuto nell’ambito della visita in Italia del presidente degli, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.I due Paesi hanno concordato di sviluppare un partenariato strategico complessivo. Concentrando in particolare la cooperazione tra le due nazioni nei settori dell’economia più? orientati al futuro. Gli ambiti strategici saranno l’Intelligenza Artificiale, la creazione di data centre, l’industria avanzata e le nuove tecnologie, le interconnessioni digitali ed energetiche, le tecnologie in ambito subacqueo, i minerali critici e lo spazio.