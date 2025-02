Ilrestodelcarlino.it - Gli effetti delle alluvioni, terreni sotto la lente a Imola: “Serve un piano urgente”

, 24 febbraio 2025 – Il grido d’allarme degli agricoltori dopo i ripetuti eventi alluvionali che hanno colpito il territorio del circondario imolese negli ultimi due anni è diventato sempre più forte.lad’ingrandimento sono finiti centinaia di ettari dicoltivati che, ricoperti per giorni (ma in diverse zone della bassa anche per più settimane) dalla spessa miscela di acqua e fango fuoriuscita dai corsi d’acqua, hanno cambiato fisionomia e proprietà: “Non possiamo generalizzare perché l’impatto della criticità è strettamente legato, per esempio, alle tempistiche di permanenza dell’acqua sul suolo – spiega Fausto Ravaldi, docente di materie agronomiche all’Istituto Scarabelli die oggi coordinatore della stazione meteo della scuola –. Laddove questo tempo si è prolungato per settimane il rischio di asfissia radicale, e quindi morte,piante private di aria e soluzione circolante è diventato una triste realtà”.